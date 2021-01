Riapertura scuole, Vaia: attendere seconda metà gennaio, vaccinare docenti e Ata (Di domenica 3 gennaio 2021) "Dobbiamo approfittare di questi giorni per poter mettere in atto azioni per aprire con maggior sicurezza le scuole" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) "Dobbiamo approfittare di questi giorni per poter mettere in atto azioni per aprire con maggior sicurezza le" L'articolo .

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - Corriere : Le Regioni frenano su riapertura delle scuole il 7 gennaio. Bonaccini: il governo ci ri... - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - alinatede : Vergognosa l'ipotesi di far slittare la riapertura delle scuole all'11, pur di non fare la #DAD! Una classe dirigen… - Olivieri2Va : @orizzontescuola Vorrei sommessamente ricordare a #Galli che, con la riapertura delle #scuole non si infettano solo… -