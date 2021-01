RIAPERTURA SCUOLE, PERRINI (FDI): IL 7 O DOPO 15 GIORNI, TAMPONI A TAPPETO A STUDENTI, INSEGNANTI E OPERATORI SCOLASTICI (Di domenica 3 gennaio 2021) 'Leggo che i sindacati pugliesi hanno chiesto al presidente Michele Emiliano di rinviare l'avvio delle lezioni in presenza, previsto per il 50% il 7 gennaio, di una settimana o di 15 GIORNI. Emiliano ... Leggi su brindisisera (Di domenica 3 gennaio 2021) 'Leggo che i sindacati pugliesi hanno chiesto al presidente Michele Emiliano di rinviare l'avvio delle lezioni in presenza, previsto per il 50% il 7 gennaio, di una settimana o di 15. Emiliano ...

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - fattoquotidiano : CHI SI OPPONE AL RIENTRO IN CLASSE A quattro giorni dalla riapertura delle scuole, prevedere come e se si tornerà i… - LegaSalvini : #SASSO (LEGA): 'AZZOLINA GIOCA SULLA PELLE DI STUDENTI E DOCENTI' - GseppeR : RT @alelomi: Sono passati 311 giorni dalla chiusura delle scuole e, a 4 gg dal 7 gennaio, non abbiamo informazioni sulla sua riapertura. No… - SirenettaLa : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole il 7 gennaio nel caos, Sindacati chiedono rinvio tra due settimane, test e vaccino -