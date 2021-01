Ragusa | Francesco picchiato perché gay | “Sputi | offese | calci e pugni”

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 gennaio 2021)Tommasi ha subito più volte aggressioni verbali e non nel suo paese, Vittoria (RG). Certamente l’episodio più grave risale a 2 anni fa quando un gruppo di bulli lo accerchiò e lo pestò a sangue. Il 22enne adesso a FanPage racconta il suo rapporto con gli omofobi e come lui sia riuscito a reagire nonostante il clima d’odio che spesso l’ha circondalo “Ho sempre subito violenza verbale, insulti e tutto il resto. La bottiglia tirata in lontananza, la parola ‘fr**io’, o anche ‘che**a’. Avere persone vicino che mi hanno supportato, più il mio lato combattivo, prendere consapevolezza che potevo essere anche io una persona che poteva reagire. – continua– Non è facile affrontare la situazione, serve la famiglia e anche gli amici veri. Avere qualcuno che ti aiuta e anche la tua sicurezza rende vuoto l’insulto che ricevi. C’è gente che si è ...