Olimpiadi 2021 | chi sarà il portabandiera dell’Italia? Ipotesi coppia mista a Tokyo Un veterano e una giovanissima?

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ledisono in programma dal 23 luglio all’8 agosto, in seguito al rinvio di dodici mesi dovuto all’emergenza sanitaria. La pandemia ha stravolto il calendario sportivo internazionale e ha costretto gli atleti ad attendere un anno in più per prendere parte ai Giochi. La situazione attuale non è delle migliori, ma gli organizzatori hanno manifestato ottimismo sul regolare svolgimento della rassegna a cinque cerchi. Ovviamenteun evento ben diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ma sicuramente cida divertirsi nella capitale del Giappone. L’Italia spera di poter partecipare sotto la sua bandiera (si attende una decisione del CIO, il rischio di una sanzione è dovuto alla riforma dello sport, ancora in fase di elaborazione), ma chiil ...