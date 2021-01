Nuovo sponsor, le cifre ed un'ulteriore novità di ingresso (Di domenica 3 gennaio 2021) Oltre a ciò, sempre secondo il quotidiano romano, dovrebbe essere previsto un 'fee' di entrata per poter dare una mano nell'immediato al club. Leggi su interdipendenza (Di domenica 3 gennaio 2021) Oltre a ciò, sempre secondo il quotidiano romano, dovrebbe essere previsto un 'fee' di entrata per poter dare una mano nell'immediato al club.

pisto_gol : ?? Riflessioni sul caso-Inter - DAVIDE836 : RT @GEsonerati: ?????????? L’ Inter ha trovato il nuovo Main sponsor per 30 mio € che rimpiazzerà Pirelli sulle maglie dalla prossima stagione.… - Inter_Rompi : RT @GEsonerati: ?????????? L’ Inter ha trovato il nuovo Main sponsor per 30 mio € che rimpiazzerà Pirelli sulle maglie dalla prossima stagione.… - GEsonerati : ?????????? L’ Inter ha trovato il nuovo Main sponsor per 30 mio € che rimpiazzerà Pirelli sulle maglie dalla prossima st… - Piergiulio58 : RT @tuttobiciweb_it: Nuovo sponsor in casa #AndroniSidermec: arriva la #WorkServiceGroup di Massimo #Levorato -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo sponsor Inter, la solidità non è in discussione. Il nuovo sponsor garantirà oltre 30 milioni l'anno TUTTO mercato WEB Nuovo sponsor, le cifre ed un'ulteriore novità di ingresso

Cifra importante per il nuovo sponsor dell'Inter che arriverà dalla Cina con un'ulteriore novità molto importante, per garantire solidità al club ...

CdS - Inter e Rotschild, le smentite non modificano lo scenario. In arrivo il nuovo sponsor da 30 mln

E, proprio in questo senso, va inteso il nuovo sponsor di maglia che tra non molto verrà annunciato. C’è un “teaser”, ovvero una sorta di brochure, che già circola in ambienti finanziari e che raccont ...

Cifra importante per il nuovo sponsor dell'Inter che arriverà dalla Cina con un'ulteriore novità molto importante, per garantire solidità al club ...E, proprio in questo senso, va inteso il nuovo sponsor di maglia che tra non molto verrà annunciato. C’è un “teaser”, ovvero una sorta di brochure, che già circola in ambienti finanziari e che raccont ...