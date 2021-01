Neve ai Castelli, i fiocchi imbiancano Rocca di Papa: ecco le prime immagini (FOTO E VIDEO) (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua a nevicare nel Lazio. Dopo le bellissime immagini mostrate ieri la Neve sta toccando proprio in questi minuti il Comune di Rocca di Papa (Ieri sera invece un’intensa grandinata era sta registrata ad Ariccia, ndr). Le immagini e i VIDEO stanno iniziando a circolare e mostrano case e strade imbiancate. eccone alcuni: 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua a nevicare nel Lazio. Dopo le bellissimemostrate ieri lasta toccando proprio in questi minuti il Comune didi(Ieri sera invece un’intensa grandinata era sta registrata ad Ariccia, ndr). Lee istanno iniziando a circolare e mostrano case e strade imbiancate.ne alcuni: 1 di 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Neve Castelli NEVE IN ARRIVO - Ecco le previsioni di CN Meteo Castelli Notizie Imbiancate le alture dei Castelli Romani. Neve a Rocca di Papa e Rocca Priora

Imbiancate le alture dei Castelli Romani. La neve, questa mattina, ha fatto capolino ed ha imbiancato le zone a più alta quota dei Comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora. Sulla pagina [...] ...

Rocca Priora, oggi i funerali di Giancarlo Agostinelli, della Protezione civile. La bara accolta dalla neve

Ironia della sorte è stata accolta dalla neve la bara di Giancarlo Agostinelli, volontario della protezione civile di Rocca Priora, portata a spalla dai suoi colleghi nel giorno dei funerali, oggi, ne ...

