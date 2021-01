Le protagoniste di Una Mamma Per Amica oggi | le carriere di Lauren Graham e Alexis Bledel dopo Lorelai e Rory Gilmore

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi UnaPerdevono certamente la loro notorietà alla dramedy familiare creata da Amy Sherman-Palladino con suo marito Daniel. La serie dal titolo originaleGirls (arrivata in Italia come Unaper) debuttò nel 2000 su The WB (che sarebbe poi diventato The CW) negli Stati Uniti e l’anno successivo nel nostro Paese. È durata sette stagioni, terminando nel 2007 con un ultimo capitolo che non ha visto alla produzione esecutiva e alla sceneggiatura i coniugi Palladino, con risultati unanimemente considerati fallimentari. A rimediare a quel finale un po’ sospeso ci ha pensato il revival di Netflix arrivato nel 2016, con i quattro film-evento Una ...