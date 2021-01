Inter-Crotone | Conte | “Tutto sulle condizioni di Lukaku Vidal? Nessuno ha il posto assicurato”

Leggi su mediagol

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sei a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio a San Siro.Una vittoria, quella conquistata dall'di Antonioai danni del, centrata grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e dalle reti messe a segno da Romelu, Achraf Hakimi e dall'autogol di Luca Marrone. Si tratta dell'ottavo successo di fila per la compagine nerazzurra che, in attesa della sfida Benevento-Milan (in programma alle ore 18), tornano ad occupare la vetta della classifica di Serie A.venuto ai microfoni di SkySport al termine del match valido per la quindicesima giornata, il tecnico dell'ha analizzato la prestazioni offerta dai suoi uomini."Penso che ci siano state buone risposte oggi. Eravamo partiti nella maniera giusta, poi c'è stato questo calcio d'angolo e ...