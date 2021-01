I pericoli del dado da cucina | 4 buoni motivi per non usarlo

Leggi su improntaunika

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ilè onnipresente nelle cucine italiane, soprattutto perché occupa poco spazio, si mantiene a lungo ed è rapido e facilissimo da usare. C’è chi lo utilizza per preparare gustosi piatti a base di brodo e chi lo sfrutta per insaporire pietanze di ogni genere. Ma ildaè davvero sicuro? Secondo gli esperti, la risposta sarebbe no. Eccovi elencati 4per non. La vita moderna è molto frenetica. Quando arriva il momento di mettersi ai fornelli, un po’ per pigrizia, un po’ per mancanza di tempo, tante persone finiscono per ricorrere a “trucchetti” per velocizzare la preparazione dei piatti. Uno di questi “trucchi” è ilda, un concentrato di gusto e sapidità che ci aiuta a rendere le ...