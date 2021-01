Governo, Renzi pronto a sfidare Conte in Aula: giorni decisivi per l’esecutivo (Di domenica 3 gennaio 2021) Governo, Renzi pronto a sfidare Conte in Parlamento: giorni decisivi per l’esecutivo Sono giorni decisivi per il Governo Conte: il leader di Italia Viva Matteo Renzi sembra infatti intenzionato ad andare fino in fondo nello scontro con il premier. Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha detto andrà in Parlamento a verificare i numeri, Renzi risponde: “A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di Governo. Ma se ha scelto di andare a contarsi in Aula accettiamo la sfida“. Il destino dell’attuale esecutivo “dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me. ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021)in Parlamento:perSonoper il: il leader di Italia Viva Matteosembra infatti intenzionato ad andare fino in fondo nello scontro con il premier. Al presidente del Consiglio Giuseppe, che ha detto andrà in Parlamento a verificare i numeri,risponde: “A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di. Ma se ha scelto di andare a contarsi inaccettiamo la sfida“. Il destino dell’attuale esecutivo “dipende daprima e dal Parlamento poi, non da me. ...

borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - 6000sardine : Quanto sono strani questi Mattei! Sempre in momenti estremamente critici vogliono dividere per imperare. In piena c… - borghi_claudio : Domani sui giornali sarà tutto un crisi di governo by Renzi. Il conte bis invece che con il botto rischia di finir… - ricmaggiolo : A me il piano di #Renzi pare chiaro da settimane: spaccare il M5S di fronte alla possibilità di andare al voto, ed… - fabry_m61 : @gelsomi20990072 @Capezzone Renzi finalmente ha compreso che, essendo lui il creatore di questo governo di pazzi e… -