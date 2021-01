Governo, non più di 2 ospiti a casa fino al 15 gennaio: ecco l’ipotesi emersa (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto si apprende dal vertice presenziato dal premier Giuseppe Conte, è emersa la volontà di lasciare a quota due il numero di parenti o amici che è possibile ospitare entro un’abitazione, fatta eccezione degli under 14. La disposizione secondo questa ipotesi sarebbe valida fino al 15 gennaio. Insieme al presidente del Consiglio erano presenti i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e i membri del Cts. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto si apprende dal vertice presenziato dal premier Giuseppe Conte, èla volontà di lasciare a quota due il numero di parenti o amici che è possibile ospitare entro un’abitazione, fatta eccezione degli under 14. La disposizione secondo questa ipotesi sarebbe validaal 15. Insieme al presidente del Consiglio erano presenti i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e i membri del Cts. SportFace.

