GFVip 5 | Stefania Orlando contro Dayane Mello | «Hai strumentalizzato una mia frase»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non c’è pace all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In questa nuova edizione del reality le liti e i confronti sono all’ordine del giorno. Questa volta al. La lite tra loro sarebbe nata a causa delle nomination. Le confessioni della bella modella brasiliana a Cecilia Capriotti e a Carlotta Dell’Isola sulle future nomination dellahanno portato ad un acceso confronto. Come sempre sono volate parole grosse. A quanto pare, la tregua trae la showgirl sembra essere finita e le due sono di nuovo sul piede di guerra. Leggi anche –> Bufera sual GF Vip, chi la sostiene da fuori dalla casa: appello senza precedenti...