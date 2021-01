Germania, nasce la raccolta fondi per promuovere il made in italy (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono più di 6 milioni gli italiani residenti all’estero e sono i migliori rappresentanti del nostro patrimonio culturale, economico ed enogastronomico. Adriano Vinci e Fabio Esposito, due italiani che vivono in Germania stanno promuovendo il made in italy attraverso la società Girogusto. Da tre anni organizzano una fiera a Lipsia dedicata al B2B dell’enogastronomia italiana, dove produttori provenienti da tutt’Italia incontrano i buyers del mercato tedesco. In questo periodo hanno deciso di realizzare una particolare iniziativa a sostegno delle attività italiane ristorative in Germania che si trovano ad affrontare questo momento difficile. Attraverso una raccolta fondi su gofoudme dal nome “Im guten wie im schlechten (nel bene e nel male), Italia ti amo!” vogliono raggiungere la cifra ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono più di 6 milioni gli italiani residenti all’estero e sono i migliori rappresentanti del nostro patrimonio culturale, economico ed enogastronomico. Adriano Vinci e Fabio Esposito, due italiani che vivono instanno promuovendo ilinattraverso la società Girogusto. Da tre anni organizzano una fiera a Lipsia dedicata al B2B dell’enogastronomia italiana, dove produttori provenienti da tutt’Italia incontrano i buyers del mercato tedesco. In questo periodo hanno deciso di realizzare una particolare iniziativa a sostegno delle attività italiane ristorative inche si trovano ad affrontare questo momento difficile. Attraverso unasu gofoudme dal nome “Im guten wie im schlechten (nel bene e nel male), Italia ti amo!” vogliono raggiungere la cifra ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania nasce Germania, nasce la raccolta fondi per promuovere il made in italy Il Denaro I Cavalieri del Motorsport: Michael Schumacher

Il mito chiamato Michael Schumacher

