Fondi | tv e crisi | le sfide del calcio italiano nel 2021

Leggi su panorama

(Di domenica 3 gennaio 2021) C'è una data segnata in rosso sul calendario dei padroni del. E' mercoledì 6 gennaio, anche se tutto potrà slittare di qualche giorno. E' il momento storico in cui la Lega Serie A metterà le firme sul contratto che apre le porte ai, l'asso tirato fuori dalla manica dal presidente Paolo Dal Pino nella fase storica più difficile per il nostro pallone, alle prese con unaeconomica da pandemia che ha accelerato e ingigantito i limiti strutturali di un sistema da troppo tempo in disequilibrio. CVC, Advent International e FSI metteranno in circolo 1,7 miliardi di euro nei prossimi dieci anni: si prendono il 10% della media company in cui la Serie A si è impegnata a far transitare tutto ciò che riguarda la valorizzazione del massimo campionato, dai diritti tv alle attività commerciali e digitali ...