Dal 7 torna l'Italia a colori: quali le regioni subito in zona rossa (Di domenica 3 gennaio 2021) LEGGI ANCHE Scuola, sci, ristoranti e musei: cosa succede dopo le feste? Il governo deciderà in base alle verifiche del nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità. La prossima settimana si riunirà la cabina di regia per comprendere i dati epidemiologici che continuano ad essere altalenanti: da una parte la curva del contagio pare rallentare, dall'altra l'Rt in aumento e, nel primo bollettino del 2021, il tasso di positività al 14,1%, ancora in crescita. Le Regioni chiedono anche di apportare alcuni cambiamenti sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle zone gialla, arancione, rossa. Soprattutto per quel che riguarda il conteggio dei tamponi veloci. Infatti, un diverso metodo di calcolo dei test antigenici e molecolari effettuati, potrebbe influire sul tasso di positività e, quindi, anche sull'attribuzione del colore di ogni regione italiana.

