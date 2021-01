Crac Banche, rimborsi ai truffati. Si torna al 30% come approvato nel 2018. Pagamenti forse nel 2021. Persi 2 anni dai governi 5 stelle con ... (Di domenica 3 gennaio 2021) Al di là di ogni possibile difetto di comunicazione tra le parti interessate, come oggi si dice, resta inciso per tabulas (Gazzetta Ufficiale nr. 302/2018) un taglio netto del 70% sull'impegno ... Leggi su bellunopress (Di domenica 3 gennaio 2021) Al di là di ogni possibile difetto di comunicazione tra le parti interessate,oggi si dice, resta inciso per tabulas (Gazzetta Ufficiale nr. 302/) un taglio netto del 70% sull'impegno ...

Bellunopress : Crac Banche, rimborsi ai truffati. Si torna al 30% come approvato nel 2018. Pagamenti forse nel 2021. Persi 2 anni… - grizzo64 : @LadyStefy___ Il tot tempo sono 90 giorni. Abbastanza per evitare le conseguenze di queste nuove regole che peraltr… - AnnaOrr15 : @ritalaura2000 @bobocraxi @biagiomarzo @lauracesaretti1 @PieroSansonetti Guardi io rispetto tutti.I dati oggettivi… - MaxLandra : RT @mantolalla: #CRAC #banche Ai #risparmiatori il 100% importi Passa in commissione Bilancio della Camera modifica Fondo indennizzo rispar… - Thalon1977 : @Phastidio Se tale emendamento non è opera di un grillino è comunque figlio dello stesso grillismo che considera ri… -