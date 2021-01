Covid: veglia funebre nel casertano scatena focolaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Covid: un nuovo focolaio nel casertano sarebbe stato causato da una veglia funebre tenuta a Rocca d’Evandro. Il paese è un centro abitato di circa 3.500 abitanti, e secondo le ricostruzioni filtrate dall’ASL molti dei nuovi contagiati sono entrati in contatto con la famiglia di una defunta lo scorso il 27 settembre che non avrebbe rinunciato al rito della visita a casa alla salma dell’estinta. Sono ben 76 le persone risultate positive al tampone stando a quanto pubblicato sulla pagina ufficiale del comune di Rocca d’Evandro, ma il numero sembra destinato a salire nelle prossime ore, anche per la possibilità che diversi bambini asintomatici possano determinare contagi familiari. Linea dura ora in paese evidenziata dalle azioni del sindaco, Emilia Delli Colli. Il primo cittadino ha infatti emesso ... Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021): un nuovonelsarebbe stato causato da unatenuta a Rocca d’Evandro. Il paese è un centro abitato di circa 3.500 abitanti, e secondo le ricostruzioni filtrate dall’ASL molti dei nuovi contagiati sono entrati in contatto con la famiglia di una defunta lo scorso il 27 settembre che non avrebbe rinunciato al rito della visita a casa alla salma dell’estinta. Sono ben 76 le persone risultate positive al tampone stando a quanto pubblicato sulla pagina ufficiale del comune di Rocca d’Evandro, ma il numero sembra destinato a salire nelle prossime ore, anche per la possibilità che diversi bambini asintomatici possano determinare contagi familiari. Linea dura ora in paese evidenziata dalle azioni del sindaco, Emilia Delli Colli. Il primo cittadino ha infatti emesso ...

