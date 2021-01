Covid, sospeso il corteo dei Re Magi nel giorno dell'Epifania (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gennaio 2021 - A causa dell'emergenza Coronavirus, quest'anno l'atteso corteo storico dei Re Magi a Milano non si potrà fare secondo le consuete modalità. La manifestazione, che in tempi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gennaio 2021 - A causa'emergenza Coronavirus, quest'anno l'attesostorico dei Rea Milano non si potrà fare secondo le consuete modalità. La manifestazione, che in tempi ...

Si terrà una manifestazione 'simbolica' al termine della Messa delle 11 nella basilica di Sant’Eustorgio. Sfilata saltata anche durante la peste del 1576 ...

Ospedale di Mirandola, riparte in anticipo il Punto Nascita

Riparte prima del previsto il Punto Nascita all’Ospedale ‘Santa Maria Bianca’ di Mirandola. Già domani, lunedì 4 gennaio, infatti, riprenderanno in totale sicurezza tutte le attività del reparto, che ...

