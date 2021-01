Covid, in Italia 79mila vaccinati: a che punto sono le regioni a una settimana dal Vax Day (Di domenica 3 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisione sono le cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in Italia, sette giorni dopo la somministrazione della prima dose. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate poco più di 79mila. Ecco i dati regione per regione Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 gennaio 2021) Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisionele cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in, sette giorni dopo la somministrazione della prima dose. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate poco più di. Ecco i dati regione per regione

