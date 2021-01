Covid in Gran Bretagna: 54.990 nuovi casi, superati i 75 mila morti (Di domenica 3 gennaio 2021) La Gran Bretagna registra per il sesto giorno consecutivo oltre 50.000 contagi da Covid-19 nell’arco delle 24 ore. LEGGI ANCHE: La Svizzera ammette: abbiamo sottovalutato il virus Il dato di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Laregistra per il sesto giorno consecutivo oltre 50.000 contagi da-19 nell’arco delle 24 ore. LEGGI ANCHE: La Svizzera ammette: abbiamo sottovalutato il virus Il dato di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - fattoquotidiano : VACCINI ANTI COVID In arrivo anche il farmaco di AstraZeneca [Leggi] - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - Daniele_C_74 : Zermatt oggi....dove sciano....forse non è sta gran idea riaprire anche da noi. #Covid_19 ( - repubblica : Gran Bretagna, il Romeo del tempo del Covid: in moto d'acqua per andare dall'amata [dal nostro corrispondente Anton… -