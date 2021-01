Conte: «Vidal deve lavorare e pedalare, nessuno ha il posto assicurato. Su Hakimi…» (Di domenica 3 gennaio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo al rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole. VITTORIA – «Ci sono state buone risposte oggi. Eravamo partiti nella maniera giusta poi c’è stato questo calcio d’angolo dove ci hanno sorpreso. Siamo stati bravi a ribaltarla, poi il rigore concesso poteva scatenare ansia e nervosismo invece i ragazzi sono stati bravi a riprendere il filo del discorso. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria». LUKAKU E Vidal – «Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema l’abbiamo sostituito quindi non dovrebbe essere nulla di grave. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo al rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole. VITTORIA – «Ci sono state buone risposte oggi. Eravamo partiti nella maniera giusta poi c’è stato questo calcio d’angolo dove ci hanno sorpreso. Siamo stati bravi a ribaltarla, poi il rigore concesso poteva scatenare ansia e nervosismo invece i ragazzi sono stati bravi a riprendere il filo del discorso. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria». LUKAKU E– «Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema l’abbiamo sostituito quindi non dovrebbe essere nulla di grave. ...

