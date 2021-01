Campania | cambiano ancora i colori | domani si torna in zona arancione Le regole

IAMCALCIOSALERN : Cavese: cambiano gli orari dei match con Palermo e Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Campania cambiano

Teleclubitalia

Lunedì 28 dicembre, come previsto dal Decreto Natale in tutta Italia, scatta anche in Campania la zona arancione per fronteggiare l’epidemia ...“Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte la strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno però è importante cominciare con questa vaccinazione simbolica di domani”.