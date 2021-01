Benevento-Milan, Marelli: “Espulsione Tonali esagerata” (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha fatto e farà discutere l’Espulsione di Sandro Tonali in Benevento-Milan. Sull’episodio è intervenuto anche, ai microfoni di ‘Radio 24’, l’ex arbitro Luca Marelli: “La regola della vigoria sproporzionata prevede che ci siano ginocchio teso, velocità o caviglia rigida. Tutte circostanze che non ci sono in questo caso perchè il ginocchio di Tonali è piegato, perchè il contatto avviene a velocità non rilevante e di striscio. In questo caso non ha senso nè la revisione al VAR nè che Pasqua cambi proprio l’idea. Pasqua nel rivedere l’immagine avrebbe dovuto confermare la propria decisione. Non si può espellere un giocatore per un contrasto che oggettivamente della regola della vigoria sproporzionata non ha ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha fatto e farà discutere l’di Sandroin. Sull’episodio è intervenuto anche, ai microfoni di ‘Radio 24’, l’ex arbitro Luca: “La regola della vigoria sproporzionata prevede che ci siano ginocchio teso, velocità o caviglia rigida. Tutte circostanze che non ci sono in questo caso perchè il ginocchio diè piegato, perchè il contatto avviene a velocità non rilevante e di striscio. In questo caso non ha senso nè la revisione al VAR nè che Pasqua cambi proprio l’idea. Pasqua nel rivedere l’immagine avrebbe dovuto confermare la propria decisione. Non si può espellere un giocatore per un contrasto che oggettivamente della regola della vigoria sproporzionata non ha ...

