Atalanta | pokerissimo al Sassuolo | il 2021 inizia nel migliore dei modi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non potevare in modoildell’, che seppellisce sotto una montagna di gol ile torna ad agganciare le parti altissime della classifica. Un anno fa la prima del 2020 fu ancora un(5-0) rifilato al Parma. Una vittoria tanto rotonda quanto preziosa quella conquistata dagli uomini di Gasperini, che ospitavano una squadra ostica e imprevedibile, che avrebbe potuto metterli in seria difficoltà. Invece i bergamaschi hanno giocato la classica partita perfetta, tornando ad essere la macchina da gol che nella passata stagione aveva frantumato ogni tipo di record europeo. Partita da incorniciare, in modo particolare, quella di Zapata (doppietta: 11? e 49?) e Pessina (in gol al 45?): i due, soprattutto nel primo tempo, hanno letteralmente fatto la ...