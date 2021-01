Atalanta | Gasperini | «Bestia nera del Sassuolo Con Gomez in campo…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo la vittoria per 5-1 contro il. Ecco le sue parole Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-1 contro il. LA GARA – «Un atteggiamento molto positivo, novembre non è stato nero, abbiamo vinto a Liverpool e ad Amsterdam. Ottima gara contro una squadra tra le prime in classifica. Tanti gol ma abbiamo fatto bene tutta la gara. Si vede che siamo ladel, le gare però non sono mai scontate all’inizio. Ho visto delle cose importanti oggi per noi, abbiamo recuperato bene con un pressing efficace, quasi tutto bene». GARA CHIAVE CON IL LIVERPOOL – «Ad un certo punto non avevamo più quegli equilibri, in quel mese lì facevamo ...