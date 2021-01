Anita | dall’Australia a Singapore per i colossi della moda

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 3 gennaio 2021)Galimberti, 36 anni, lavora per il gruppo Kering. Viaggiare le è sempre piaciuto, e peraltro è un vizio di famiglia. «Mio fratello Francesco ha fatto 15 anni di villaggi turistici, sparsi in tutto il mondo. E io prenotavo le vacanze dove lavorava lui, così con la scusa di andare a trovarlo ho girato ovunque. Una passione ereditaria, credo che i miei genitori ci abbiano messo sull’aereo quando appena ci reggevamo in piedi».