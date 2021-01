Vaccino anti Covid a 46.030 italiani (3.338 agli anziani delle Rsa) Lazio regione più virtuosa (Di sabato 2 gennaio 2021) E' arrivato a 46.030 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. E' il dato più recente disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 2 gennaio 2021) E' arrivato a 46.030 il totalevaccinazioniin Italia. E' il dato più recente disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza,...

fattoquotidiano : Farmacista rimuove oltre 500 dosi di vaccino anti Covid dal freezer e le rende inutilizzabili - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - pdnetwork : In questa foto c’è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. È nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il… - gaypostit : Vaccinazione anti-covid, servono davvero le file divise per sesso anagrafico? - VercesiStefania : RT @_Fab1ana_: Medico di Torino smonta punto per punto le obiezioni al vaccino anti Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti AstraZeneca, 2 milioni di dosi del vaccino anti Covid a settimana da metà gennaio Agenzia ANSA Andrea Crisanti si vaccina contro il Covid in diretta Facebook: «Avrei preferito cerimonia più sobria»

Non sono mai stato contrario ai vaccini, c'’è stato un problema di trasparenza che è stato risolto con la condivisione dei dati. Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto stamani alla vaccinazione ...

Vaccino anti Covid a 46.030 italiani, in testa gli over 50, Lazio regione più virtuosa

E' arrivato a 46.030 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. E' il dato più recente disponibile sul portale online del commissario straordinario per ...

Non sono mai stato contrario ai vaccini, c'’è stato un problema di trasparenza che è stato risolto con la condivisione dei dati. Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto stamani alla vaccinazione ...E' arrivato a 46.030 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. E' il dato più recente disponibile sul portale online del commissario straordinario per ...