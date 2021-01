Un libro per ogni segno, per far decollare la carriera (Di sabato 2 gennaio 2021) Lavoro nel 2020? Diciamo pure un disastro! Salvo rari casi, in questi faticosi mesi i lavoratori si sono trovati, spesso da un giorno all’altro, in stand-by e senza un’occupazione, oppure travolti da ritmi forsennati, sia in ambito smart working (addio confine privacy-lavoro), sia per il faticoso ingresso in ufficio soggetto a una lunga serie di regole e vincoli. Insomma, non c’è da sorprendersi se tante persone si sentano a questo punto o a un passo dal burnout oppure confusi e spaesati, alla disperata ricerca di una strategia per risollevare la carriera, trovare un nuovo ruolo, guadagnare di più, avere un minimo di stabilità, e così via. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) Lavoro nel 2020? Diciamo pure un disastro! Salvo rari casi, in questi faticosi mesi i lavoratori si sono trovati, spesso da un giorno all’altro, in stand-by e senza un’occupazione, oppure travolti da ritmi forsennati, sia in ambito smart working (addio confine privacy-lavoro), sia per il faticoso ingresso in ufficio soggetto a una lunga serie di regole e vincoli. Insomma, non c’è da sorprendersi se tante persone si sentano a questo punto o a un passo dal burnout oppure confusi e spaesati, alla disperata ricerca di una strategia per risollevare la carriera, trovare un nuovo ruolo, guadagnare di più, avere un minimo di stabilità, e così via.

AlbertoBagnai : Sfiga! Ho lasciato in studio il libro di Bob Hope… Sarà per domani… - francescocosta : Ho scritto un nuovo libro, sulla nuova direzione che prenderanno gli Stati Uniti dal 20 gennaio del 2021. Si intito… - VentagliP : RT @EdGliScrittori: Come in #InUnFilm #invitoAllaLettura #ventaglidiparole @VentagliP #book #ebook #Libri #poesia #prosa E #monologo #don… - MgraziaT : RT @Anpinazionale: Le nostre Sezioni al lavoro Sergio Mattarella nella versione Puparazza - i pupazzi di 'pura razza umana' creati dall' @… - pettymagpie : RT @ncbirillo: @pettymagpie Rivedi più volte certi film anche per le sensazioni che provi, o che cerchi, ad esempio se sai che ti mette di… -

Ultime Notizie dalla rete : libro per Un’immagine per ogni sogno Il libro con un editore tedesco La Gazzetta di Mantova Noi eravamo a Beirut, memorie dall’inferno

Il riminese Stefano Carlini racconta in un libro i giorni della missione in Libano. L’incontro con il parà Nespoli e la Fallaci ...

Un libro per ogni segno, per far decollare la carriera

Insoddisfatti della vostra vita lavorativa? L'astrologa vi indica il perfetto libro di self help per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco ...

Il riminese Stefano Carlini racconta in un libro i giorni della missione in Libano. L’incontro con il parà Nespoli e la Fallaci ...Insoddisfatti della vostra vita lavorativa? L'astrologa vi indica il perfetto libro di self help per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco ...