Stefania Orlando sotto accusa | “Fa tanto l’amica delle donne e poi…” – Gf Vip 5

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)è finitanelle ultime ore da parte di due concorrenti del Gf Vip 5. La beniamina del pubblico italiano ha sollevato non pochi dubbi in alcune coinquiline, per vianomination fatte durante l’ultima puntata del programma. Parliamo di Dayane Mello e Cecilia Capriotti, che hanno subito messo sulla gogna le intenzioni delè stata smascherata nell’immediato: la modella brasiliana ha deciso di informare subito Carlotta Dell’Isola e la Capriottinomintation ricevute. Istantaneo anche il confronto fra la Mello e la showgirl., faccia a faccia con Dayane Mello per le nominationè ...