“Si era a scuola come dei soldatini”: un’ora di Educazione Civica con Luciano Corradini (Di sabato 2 gennaio 2021) È stato facile per gli studenti del liceo romano che lo hanno ascoltato a distanza, il 14 dicembre per una lectio magistralis sulla Costituzione, capire chi è Luciano Corradini. Un fiume in piena dell’eloquenza, un dispensatore di metafore riuscitissime sul significato della democrazia, sulla direttrice delle quali ha innervato di ricordi personali - da quelli familiari a quelli dei tanti allievi avuti nella pluriennale carriera da docente - un discorso ambizioso sul rapporto tra scuola e Costituzione, rilevando nell’asse discepoli-maestri e nella riconoscenza tra gli uni e gli altri la spina dorsale della convivenza civile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) È stato facile per gli studenti del liceo romano che lo hanno ascoltato a distanza, il 14 dicembre per una lectio magistralis sulla Costituzione, capire chi è. Un fiume in piena dell’eloquenza, un dispensatore di metafore riuscitissime sul significato della democrazia, sulla direttrice delle quali ha innervato di ricordi personali - da quelli familiari a quelli dei tanti allievi avuti nella pluriennale carriera da docente - un discorso ambizioso sul rapporto trae Costituzione, rilevando nell’asse discepoli-maestri e nella riconoscenza tra gli uni e gli altri la spina dorsale della convivenza civile. L'articolo .

gualminielisa : #Bagnai paragona l'UE del #RecoveryFund alla Germania nazista. Che non sapesse cos'è il Recovery era chiaro, ora sa… - zazoomblog : “Si era a scuola come dei soldatini”: un’ora di Educazione Civica con Luciano Corradini - #scuola #soldatini”: #un… - orizzontescuola : “Si era a scuola come dei soldatini”: un’ora di Educazione Civica con Luciano Corradini - fabiodellanno : @RenatoSouvarine @LucaGalizia @StartMagNews Vero, attenderei volentieri Astrazeneca-Sputnik. E poi mi sembra che la… - DondoniLuca : Breve storia strana. In terza elementare un bullo mi prese di mira. La biblioteca della scuola era il mio rifugio.… -

Ultime Notizie dalla rete : era scuola La scuola “media” compie 58 anni e forse li dimostra tutti Tecnica della Scuola L’ex scuola di via Pozzo Santino passa al Comune di Capistrello: sarà un centro culturale

Capistrello. L’ex edificio scolastico di via Pozzo Santino passa dal Demanio nelle mani del Comune di Capistrello che lo trasformerà in un centro culturale. La struttura del paese dove fino a un anno ...

Scuola riapre il 7 gennaio: ingressi dalle 8 alle 10 e lezioni di 45 minuti alle superiori

Ecco come riparte la scuola dopo l’Epifania: ingressi scaglionati, dalle 8 alle 10 in molti istituti, turni anche il sabato, lezioni di 45-50 ...

Capistrello. L’ex edificio scolastico di via Pozzo Santino passa dal Demanio nelle mani del Comune di Capistrello che lo trasformerà in un centro culturale. La struttura del paese dove fino a un anno ...Ecco come riparte la scuola dopo l’Epifania: ingressi scaglionati, dalle 8 alle 10 in molti istituti, turni anche il sabato, lezioni di 45-50 ...