Riapertura scuole il 7 gennaio | D’Amato | “Un rischio”

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - vitobarile : Ottimo gli altri paesi rimandano pure le aperture delle scuole noi invece oltre a riaprire le scuole (al buio più c… - Bobbio65M : RT @Noiconsalvini: RIAPERTURA SCUOLE, SASSO (LEGA): 'AZZOLINA RISCHIA SU PELLE E SALUTE DI STUDENTI E PROFESSORI' -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

ma decide di indicizzare le somme stanziate e di aumentarle di 8 milioni da dedicare ai servizi per la riapertura delle scuole. In Veneto, Calabria e Friuli previsti stanziamenti costanti e con ...“Tutti vogliano che la scuola torni in presenza, ma penso che sia sbagliato far pagare questo prezzo alla scuola”, ha aggiunto Giannelli. Riapertura scuole, Giannelli (ANP): “Gli studenti che torneran ...