Probabili formazioni Cagliari Napoli Diretta tv | Osimhen e Mertens ancora out

(Di sabato 2 gennaio 2021)tv, le scelte di Di Francesco e Gattuso per la partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A, si gioca alla Sardegna Arena.

junews24com : Juve-Udinese, Pirlo ha fatto le sue scelte: ma può esserci un dubbio - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Destro-Shomurodov in attacco? - charliemchouse : Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Destro-Shomurodov in attacco? - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport: Spezia-Verona, le probabili formazioni - MilanLiveIT : #Probabiliformazioni #BeneventoMilan: #Pioli ritrova #Kjaer, dubbio #DiazCastillejo ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio. GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca. Come vedere Genoa-Lazio in diretta TV e in ...Delicata sfida a Marassi dove Genoa e Lazio cercheranno punti preziosi alle ore 15 per i rispettivi obiettivi di classifica, salvezza e risalita verso le prime posizioni. L’ex Ballardini, alla terza e ...