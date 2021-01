Premier sempre più nel caos: Lamela, Reguilon, Lo Celso e Lanzini violano lockdown (Di sabato 2 gennaio 2021) Quattro giocatori di Tottenham e West Ham hanno infranto le leggi inglesi sul lockdown riunendosi all’interno di una casa insieme per festeggiare il Natale. La notizia arriva proprio in un momento in cui la Premier League è stata costretta a sospendere una terza partita questa settimana, quella fra Fulham e Burnley, sempre a causa di nuovi casi di Covid-19. Tottenham e West Ham hanno condannato il comportamento dei loro giocatori, smascherato da una serie di foto pubblicate sui social media. Il trio del Tottenham Erik Lamela, Sergio Reguilon e Giovani Lo Celso sono stati fotografati insieme a Manuel Lanzini del West Ham e ad altre persone all’interno di una casa. Le restrizioni imposte nell’area di Londra impediscono alle persone di andare in casa di altri, tranne in ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Quattro giocatori di Tottenham e West Ham hanno infranto le leggi inglesi sulriunendosi all’interno di una casa insieme per festeggiare il Natale. La notizia arriva proprio in un momento in cui laLeague è stata costretta a sospendere una terza partita questa settimana, quella fra Fulham e Burnley,a causa di nuovi casi di Covid-19. Tottenham e West Ham hanno condannato il comportamento dei loro giocatori, smascherato da una serie di foto pubblicate sui social media. Il trio del Tottenham Erik, Sergioe Giovani Losono stati fotografati insieme a Manueldel West Ham e ad altre persone all’interno di una casa. Le restrizioni imposte nell’area di Londra impediscono alle persone di andare in casa di altri, tranne in ...

