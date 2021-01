Pirlo, discorso alla Juve: 'Una riunione per discutere gli obiettivi' (Di sabato 2 gennaio 2021) TORINO - "In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina, era stata completamente sbagliata a partire dall'atteggiamento: non potevamo finire così il 2020. C'è stata bella riunione, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 gennaio 2021) TORINO - "In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina, era stata completamente sbagliata a partire dall'atteggiamento: non potevamo finire così il 2020. C'è stata bella, ...

romeoagresti : #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: no… - junews24com : Pirlo, retroscena post Juve-Fiorentina: «Ecco cos'ho detto alla squadra» - - Romanito_21 : RT @romeoagresti: #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: non pote… - 19juillet2019 : RT @romeoagresti: #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: non pote… - sportli26181512 : Pirlo, discorso alla Juve: 'Una riunione per discutere gli obiettivi': Il tecnico bianconero vuole una risposta dal… -