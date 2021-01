Party illegale durante le feste? Un focolaio: disastro senza precedenti in Sicilia, contagio da record: quanti si sono infettati (Di sabato 2 gennaio 2021) Finisce male il Party illegale organizzato durante le feste di Natale in un locale a Nicosia, in provincia di Enna in Sicilia. L'evento si è trasformato in un focolaio di Covid, con 58 invitati risultati positivi. Provengono tutti da Capizzi, paese di 3mila abitanti sui Monti Nebrodi (Messina). Altre 25 persone sono in attesa dei risultati del tampone. La situazione - spiega al Corriere della Sera il sindaco di Capizzi Leonardo Principato Trosso - è molto critica. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'emergenza sanitaria che sta modificando le nostre abitudini di vita". E nel piccolo centro Siciliano potrebbe scattareora una nuova micro zona rossa, come già accaduto in altre località sotto pressione in Sicilia, dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Finisce male ilorganizzatoledi Natale in un locale a Nicosia, in provincia di Enna in. L'evento si è trasformato in undi Covid, con 58 invitati risultati positivi. Provengono tutti da Capizzi, paese di 3mila abitanti sui Monti Nebrodi (Messina). Altre 25 personein attesa dei risultati del tampone. La situazione - spiega al Corriere della Sera il sindaco di Capizzi Leonardo Principato Trosso - è molto critica. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'emergenza sanitaria che sta modificando le nostre abitudini di vita". E nel piccolo centrono potrebbe scattareora una nuova micro zona rossa, come già accaduto in altre località sotto pressione in, dove ...

