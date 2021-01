Nella Empoli del futuro spazio a un nuovo teatro: ecco come potrebbe essere (Di sabato 2 gennaio 2021) Un teatro civico per Empoli. Un sogno cullato per anni e che potrebbe diventare realtà. Il progetto, con dei rendering, è stato presentato dal sindaco di Empoli Brenda Barnini. "Il teatro è il luogo ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Uncivico per. Un sogno cullato per anni e chediventare realtà. Il progetto, con dei rendering, è stato presentato dal sindaco diBrenda Barnini. "Ilè il luogo ...

Tra i giovani talenti accostati al Milan nelle scorse sessioni di mercato figurava anche il talentuoso centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci su cui però c'era la concorrenza ...

Nella Empoli del futuro spazio a un nuovo teatro: ecco come potrebbe essere

Empoli, 2 gennaio 2020 - Un teatro civico per Empoli. Un sogno cullato per anni e che potrebbe diventare realtà. Il progetto, con dei rendering, è stato presentato dal sindaco di Empoli Brenda Barnini ...

