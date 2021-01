NBA, Gregg Popovich: “Becky Hammon ha fatto la storia? Per me è normale, ma nel nostro mondo non lo è…” (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’ultimo giorno del 2020, in NBA, qualcosa di unico è accaduto: a 3’54” dalla fine del secondo quarto della partita tra Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, il coach della formazione texana Gregg Popovich è stato espulso. Abbandonando il campo, il segnale è stato inequivocabile: “Adesso pensaci tu“. L’interessata era Rebecca Lynn Hammon, nota come Becky Hammon, una leggenda della WNBA e dal 2014 nello staff dello stesso Popovich. Una vita con la palla a spicchi in mano per lei, sei volte All Star della WNBA, lodata da tutti per il ruolo di guida nel match citato. Un messaggio colto da tanti come una rappresentazione di integrazione e di rispetto della posizione delle donne in una realtà fin troppo chiusa. Tuttavia, a fornire una chiave di lettura priva di questa esaltazione ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’ultimo giorno del 2020, in NBA, qualcosa di unico è accaduto: a 3’54” dalla fine del secondo quarto della partita tra Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, il coach della formazione texanaè stato espulso. Abbandonando il campo, il segnale è stato inequivocabile: “Adesso pensaci tu“. L’interessata era Rebecca Lynn, nota come, una leggenda della WNBA e dal 2014 nello staff dello stesso. Una vita con la palla a spicchi in mano per lei, sei volte All Star della WNBA, lodata da tutti per il ruolo di guida nel match citato. Un messaggio colto da tanti come una rappresentazione di integrazione e di rispetto della posizione delle donne in una realtà fin troppo chiusa. Tuttavia, a fornire una chiave di lettura priva di questa esaltazione ...

