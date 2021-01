Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Psg (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo allenatore del Psg è Mauricio Pochettino. E’ ufficiale. L’annuncio è stato fatto dallo stesso club francese sui suoi canali social. Il nuovo tecnico è arrivato a Parigi ieri pomeriggio insieme ai suoi vice, Jesus Perez e Miguel D’Agostino, e al figlio Sebastiano. «Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain – queste le prime dichiarazioni dell’allenatore dopo la firma del contratto – Ringrazio i dirigenti del Club per la fiducia che ripongono in me. Come sapete, questo club ha sempre mantenuto un posto speciale nel mio cuore. Conservo ricordi meravigliosi di esso, in particolare dell’atmosfera unica del Parc des Princes. Torno al Club oggi con grande ambizione e umiltà, mentre non vedo l’ora di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildel Psg è. E’ ufficiale. L’annuncio è stato fatto dallo stesso club francese sui suoi canali social. Iltecnico è arrivato a Parigi ieri pomeriggio insieme ai suoi vice, Jesus Perez e Miguel D’Agostino, e al figlio Sebastiano. «Sono estremamente felice e onorato di diventare ildel Paris Saint-Germain – queste le prime dichiarazioni dell’dopo la firma del contratto – Ringrazio i dirigenti del Club per la fiducia che ripongono in me. Come sapete, questo club ha sempre mantenuto un posto speciale nel mio cuore. Conservo ricordi meravigliosi di esso, in particolare dell’atmosfera unica del Parc des Princes. Torno al Club oggi con grande ambizione e umiltà, mentre non vedo l’ora di ...

