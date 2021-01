Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain ha ingaggiato l’allenatore argentino Mauricio Pochettino in sostituzione del tedesco Thomas Tuchel, esonerato ufficialmente il 29 dicembre dopo tre stagioni a Parigi. Pochettino tornerà quindi ad allenare a distanza di un anno dal suo ultimo incarico, in Leggi su ilpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilha ingaggiato l’argentinoin sostituzione del tedesco Thomas Tuchel, esonerato ufficialmente il 29 dicembre dopo tre stagioni a Parigi.tornerà quindi ad allenare a distanza di un anno dal suo ultimo incarico, in

