Madalina Ghenea smentisce tutto | “Io e Zaniolo non siamo fidanzati”

Con un comunicato stampa inviato dal suo legale alle agenzie stampa italiane Madalina Ghenea smentisce di avere una relazione con Zaniolo, centrocampista della Roma.

Queste le parole della modella in un lungo post affidato alla sua pagina Instagram:

Cari tutti, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state ...

