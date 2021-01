L’Italia post-Covid in numeri: ecco l’analisi e il confronto con gli altri paesi (Di sabato 2 gennaio 2021) Partiamo da una considerazione sui vaccini in aumento AstraZeneca ha annunciato che due milioni di dosi del suo vaccino saranno pronte ogni settimana da metà gennaio. Lo ha dichiarato un membro importante del suo team al Times. Nel frattempo procede la distribuzione e vaccinazione con le dosi BioNTech/Pfizer così come pianificata, con qualche colpo di scena ad esempio l’acquisto di più dosi da parte della Germania. Se i vaccini aumentano di misura e il numero di persone immuni cresce, si intravede il raggiungimento dell’obiettivo più importante di questo nuovo millennio: la sconfitta del Covid-19. Possiamo considerare questi mesi come gli ultimi passi ad un traguardo importante: la normalità. Normalità, sarà veramente così? Le immagini del capodanno di Whuan fanno riflettere, dai locali pieni dove si balla siamo arrivati alle persone aggregate in ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Partiamo da una considerazione sui vaccini in aumento AstraZeneca ha annunciato che due milioni di dosi del suo vaccino saranno pronte ogni settimana da metà gennaio. Lo ha dichiarato un membro importante del suo team al Times. Nel frattempo procede la distribuzione e vaccinazione con le dosi BioNTech/Pfizer così come pianificata, con qualche colpo di scena ad esempio l’acquisto di più dosi da parte della Germania. Se i vaccini aumentano di misura e il numero di persone immuni cresce, si intravede il raggiungimento dell’obiettivo più importante di questo nuovo millennio: la sconfitta del-19. Possiamo considerare questi mesi come gli ultimi passi ad un traguardo importante: la normalità. Normalità, sarà veramente così? Le immagini del capodanno di Whuan fanno riflettere, dai locali pieni dove si balla siamo arrivati alle persone aggregate in ...

RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - QuotidianPost : L’Italia post-Covid in numeri: ecco l’analisi e il confronto con gli altri paesi - AdviceMusicIT : - MarcG_69 : RT @RaiNews: In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pensieri origin… - Baek_Off_Italia : Volevo scrivere un post su instagram su Monster ma l'ho letto mesi fa senza prendermi uno straccio di appunto e ade… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia post La “remise en forme” dedicata alle mamme: Mommy-makeover Fortune Italia