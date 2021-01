In uscita il secondo video del progetto “Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles” (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo due album di jazz elettrico, la cantante Martha J. e il pianista e compositore Francesco Chebat tornano al jazz acustico con un lavoro dedicato ai Favolosi Quattro di Liverpool. Il 6 Gennaio 2021 esce su YouTube Il secondo video del progetto “Martha J. & Chebat Quartet Plays THE Beatles” “Lady Madonna” è il secondo singolo che Martha J. e Francesco Chebat hanno scelto per presentare il loro nuovo album “Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles”. Registrato live in studio, sarà pubblicato nel 2021 e conterrà otto canzoni dei Fab ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo due album di jazz elettrico, la cantanteJ. e il pianista e compositore Francescotornano al jazz acustico con un lavoro dedicato ai Favolosi Quattro di Liverpool. Il 6 Gennaio 2021 esce su YouTube IldelJ.THE” “Lady Madonna” è ilsingolo cheJ. e Francescohanno scelto per presentare il loro nuovo album “J.the”. Registrato live in studio, sarà pubblicato nel 2021 e conterrà otto canzoni dei Fab ...

monacelt : @albertobisin Secondo me è vinta. Certo non per merito nostro. Ma è vinta. Dopo la pandemia + Recovery plan parlare… - itscesca : Stefania se non fosse per lavoro, per Tommy e MTR e forse anche per orgoglio personale, già sarebbe uscita secondo… - allecaraihc : benissimo è appena uscita una circolare per il rientro a scuola il 7, in parole povere: non si sa ancora un cazzo.… - Michela6_ : Io non ci credo minimamente che Elisabetta abbia uno fuori e che tutto questo tempo abbia preso in giro lui ma altr… - somethingleft : Il Celtic ha molto da giocarsi in questo #OldFirm e lo sta facendo bene in questo primo tempo con una gran pression… -

Ultime Notizie dalla rete : uscita secondo Torino su Lobotka e Schone in uscita Tuttosport Barreda: "Meglio partire davanti domani che nella 2° tappa"

La Honda ha dominato il prologo di Jeddah, con Ricky Brabec e Joan Barreda primo e secondo. Lo spagnolo ha lasciato intendere che aprire il gruppo domani potrebbe non essere il male peggio, visto che ...

Zona rossa fino al 6 gennaio (ma il 4 è arancione): entro il 9 si capirà chi resta in fascia gialla

Abbiamo iniziato l'anno in zona rossa il che significa essenzialmente tre cose. Primo: bar e ristoranti sono chiusi anche se possono lavorare per l'asporto e anche i negozi sono ...

La Honda ha dominato il prologo di Jeddah, con Ricky Brabec e Joan Barreda primo e secondo. Lo spagnolo ha lasciato intendere che aprire il gruppo domani potrebbe non essere il male peggio, visto che ...Abbiamo iniziato l'anno in zona rossa il che significa essenzialmente tre cose. Primo: bar e ristoranti sono chiusi anche se possono lavorare per l'asporto e anche i negozi sono ...