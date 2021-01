“In 2 giorni se lo è portato via”. Gravissimo lutto per Peter Gomez, un dolore straziante per il giornalista e conduttore tv (Di sabato 2 gennaio 2021) Un terribile lutto ha colpito il giornalista e conduttore televisivo Peter Gomez. Ad annunciare la scomparsa di una persona a lui carissima è stato lo stesso direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’, che nonostante il suo cuore fosse spezzato, ha avuto la forza di comunicare a tutti la bruttissima notizia. Classe 1963, Gomez è nato negli Stati Uniti, a New York. Non è solo giornalista e presentatore, infatti nella sua carriera ha svolto anche il ruolo di saggista e blogger. I suoi genitori sono italiani. Dopo aver studiato nella scuola di giornalismo, ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, prima di recarsi a Milano e lavorare per ‘Il Giornale’. Nel 1996 è assunto da ‘L’Espresso’, dove diventa inviato e segue importanti casi legati alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Un terribileha colpito iltelevisivo. Ad annunciare la scomparsa di una persona a lui carissima è stato lo stesso direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’, che nonostante il suo cuore fosse spezzato, ha avuto la forza di comunicare a tutti la bruttissima notizia. Classe 1963,è nato negli Stati Uniti, a New York. Non è soloe presentatore, infatti nella sua carriera ha svolto anche il ruolo di saggista e blogger. I suoi genitori sono italiani. Dopo aver studiato nella scuola di giornalismo, ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, prima di recarsi a Milano e lavorare per ‘Il Giornale’. Nel 1996 è assunto da ‘L’Espresso’, dove diventa inviato e segue importanti casi legati alla ...

petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile.

