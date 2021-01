Il gasdotto Tap entra in funzione. Un altro tassello per l’Italia hub dell’oro blu (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Dopo oltre quattro anni di lavori, il gasdotto Tap è finalmente operativo. A partire dal 31 dicembre, al termine di oltre un mese di fase di collaudo, il gas naturale ha iniziato a fluire nei suoi condotti. Dando così il via ad una nuova fase per l’Italia nella grande scacchiera dell’oro blu. Parte del cosiddetto “corridoio sud”, il gasdotto Tap – acronimo di Trans adriatic pipeline – è la naturale prosecuzione del Tanap (Trans anatolian pipeline) che, dal giacimento azero di Shah Deniz e tramite il South caucasus pipeline, porta il prezioso idrocarburo fino al confine tra Grecia e Turchia. Da lì si snodano quasi 900km di tubature e stazioni di compressione e decompressione che, attraversando la regione ellenica della Macedonia e l’Albania, raggiungono il mar Adriatico. Attraversato il quale si giunge ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Dopo oltre quattro anni di lavori, ilTap è finalmente operativo. A partire dal 31 dicembre, al termine di oltre un mese di fase di collaudo, il gas naturale ha iniziato a fluire nei suoi condotti. Dando così il via ad una nuova fase pernella grande scacchierablu. Parte del cosiddetto “corridoio sud”, ilTap – acronimo di Trans adriatic pipeline – è la naturale prosecuzione del Tanap (Trans anatolian pipeline) che, dal giacimento azero di Shah Deniz e tramite il South caucasus pipeline, porta il prezioso idrocarburo fino al confine tra Grecia e Turchia. Da lì si snodano quasi 900km di tubature e stazioni di compressione e decompressione che, attraversando la regione ellenica della Macedonia e l’Albania, raggiungono il mar Adriatico. Attraversato il quale si giunge ...

