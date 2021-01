Il Comune sempre più smart | i nuovi servizi ai cittadini a portata di app e click

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Un 2021 all’insegna dell’innovazione. Viene inaugurato così il nuovo anno deldi Bergamo, con la presentazione deidedicati aiche verranno resi digitali ecosì da facilitare le pratiche burocratiche e snellire pesanti faldoni. Tante le novità, cinque delle quali si prevede che verranno attivate entro febbraio, come ha dichiarato l’assessore all’innovazione Giacomo Angeloni. La ripartenza digitale dell’amministrazione è segnata da un potenziamento della rete Bergamo wifi che passa da 100 a 270 megabyte ed un aumento delle antenne diffuse per ila cui potersi connettere per la rete internet. Attualmente sono 330, ma si punta ad arrivare a 600 installazioni, come promesso in campagna elettorale. “Le ultime tre sono state installate a metà ...