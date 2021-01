Gli specializzandi in fondo alla fila: "Noi vaccinati solo dopo i dipendenti" (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche nella categoria degli operatori sanitari ci sono delle priorità, fissate da ospedali e linee guida regionali. E al personale dipendente viene data la precedenza rispetto a quello senza contratto. Anche a parità di lavoro e di rischio di contagio Leggi su repubblica (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche nella categoria degli operatori sanitari ci sono delle priorità, fissate da ospedali e linee guida regionali. E al personale dipendente viene data la precedenza rispetto a quello senza contratto. Anche a parità di lavoro e di rischio di contagio

cronaca_news : Gli specializzandi in fondo alla fila: 'Noi vaccinati solo dopo i dipendenti' - LukosRain : @tobdea Perché la piattaforma per la candidatura è bellissima, fighissima e issima. Però nessuno ha ancora chiamato… - NoveseM : RT @iscele1965: Qualcuno mi spieghi cosa c'è di scientifico in questa scelta, oppure mi dicano che gli specializzandi non stanno tanto temp… - tbickIe : @Ruffino_Lorenzo Forse andrebbero aggiunti anche tutti i laureandi in medicina, infermieristica ecc che entrano nei… - affittozorro : @iscele1965 In ospedale covid gli specializzandi non hanno contatti con pazienti. Magari dopo il vaccino potranno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli specializzandi Gli specializzandi in fondo alla fila: "Noi vaccinati solo dopo i dipendenti" La Repubblica Gli specializzandi in fondo alla fila: "Noi vaccinati solo dopo i dipendenti"

Anche nella categoria degli operatori sanitari ci sono delle priorità, fissate da ospedali e linee guida regionali. E al personale dipendente viene ...

Alla Usl VdA anche neodottori e specializzandi per combattere il Covid

Medici specializzandi che stanno ancora completando la scuola post laurea saranno assunti dalla Usl VdA per fronteggiare l'emergenza Covid. Lo prevede un accordo firmato dall'Azienda e dall'Università ...

Anche nella categoria degli operatori sanitari ci sono delle priorità, fissate da ospedali e linee guida regionali. E al personale dipendente viene ...Medici specializzandi che stanno ancora completando la scuola post laurea saranno assunti dalla Usl VdA per fronteggiare l'emergenza Covid. Lo prevede un accordo firmato dall'Azienda e dall'Università ...