Elodie a Sanremo con Amadeus? Dalla lite ad Amici alle lacrime con Emma Marrone… (Di sabato 2 gennaio 2021) Elodie molto probabilmente sarà a Sanremo… ma ricordate quella lite ad Amici e quando scoppiò in lacrime con Emma Marrone? Elodie, ricordate quella lite ad Amici?Elodie è tra i volti che potrebbero affiancare Amadeus nella conduzione di Sanremo. Sì, il suo nome è tra i primi della lista. Ne ha fatta di strada, vero? Elodie è uno di quei personaggi che sbucano fuori dal nulla. E che, inevitabilmente, ti fanno credere sia possibile qualunque cosa. Uno di quei personaggi che possono essere tranquillamente presi d’esempio. Di quelli che, possiamo azzardare, si potrebbe strappare un poster da una rivista oppure stampare una foto enorme e piazzarla nella stanzetta di ogni ... Leggi su altranotizia (Di sabato 2 gennaio 2021)molto probabilmente sarà a… ma ricordate quellaade quando scoppiò inconMarrone?, ricordate quellaadè tra i volti che potrebbero affiancarenella conduzione di. Sì, il suo nome è tra i primi della lista. Ne ha fatta di strada, vero?è uno di quei personaggi che sbucano fuori dal nulla. E che, inevitabilmente, ti fanno credere sia possibile qualunque cosa. Uno di quei personaggi che possono essere tranquillamente presi d’esempio. Di quelli che, possiamo azzardare, si potrebbe strappare un poster da una rivista oppure stampare una foto enorme e piazzarla nella stanzetta di ogni ...

rockolpoprock : Sanremo 2021 Achille Lauro ospite tutte le sere. Amadeus: 'Sta preparando cose meravigliose' - Nunzia35694556 : RT @tessproperty: Con un Sanremo come quello che ci sarà, con Amadeus, Fiorello, Elodie e forse Ibrahimovic come co-conduttori, Achille Lau… - lessoconlapeara : RT @nondirmelopiu: Achille Lauro e Elodie ospiti, Maneskin, Irama, Fedez con Francesca, Aiello e Fulminacci come concorrenti e questi sfiga… - Alba03661914 : RT @nondirmelopiu: Achille Lauro e Elodie ospiti, Maneskin, Irama, Fedez con Francesca, Aiello e Fulminacci come concorrenti e questi sfiga… - laughsinpain : ma poi questo Sanremo oltre ad essere il solito Sanremo: -porta artisti indie molto seguiti -ha Achille Lauro come… -