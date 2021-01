È morto Marco Formentini | ex sindaco di Milano | politica in lutto

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ex primo cittadino leghista del capoluogo lombardo (dal 1993 al 1997), poi eurodeputato del partito di via Bellerio. Aveva 90 anni

chedisagio : ?? È morto Marco Formentini. L'ho frequentato dopo la sua uscita dalla Lega e la sua esperienza da sindaco. Ho con… - MediasetTgcom24 : Morto Marco Formentini: fu il primo sindaco leghista di Milano - Corriere : È morto Marco Formentini, l’ex sindaco di Milano aveva 90 anni - fedecarrer : RT @_DAGOSPIA_: È MORTO MARCO FORMENTINI, IL PRIMO E UNICO SINDACO LEGHISTA DI MILANO DAL 1993 AL 1997 - statodelsud : È morto l’ex sindaco di Milano, Marco Formentini -

E’ morto a Milano Marco Formentini, il primo e unico sindaco della Lega del capoluogo lombardo in carica dal 1993 al 1997. Ne dà notizia Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale della Lombar ...Milano, 2 gennaio 2020 - E' morto, all'età di 90 anni, Marco Formentini, sindaco di Milano dal 1993 al '97. Decine i messaggi di cordoglio dal mondo politico italiano. Il primo a rendere omaggio a For ...