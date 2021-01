Coronavirus, terminato vertice di governo: ipotesi provvedimento ponte 7-15 gennaio. Italia Viva in pressing sui vaccini (Di sabato 2 gennaio 2021) In mattinata riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza: l’ipotesi di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi). Italia Viva critica sul piano vaccini Leggi su ilsole24ore (Di sabato 2 gennaio 2021) In mattinata riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza: l’di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi).critica sul piano

LazzariAmbrogio : #Puglia Verso rinvio ripresa della #scuola in presenza? 'Le rappresentanze sindacali all’unanimità hanno chiesto al… - FakeBusters13 : Terminato il rave non autorizzato a sud di #Rennes Foto:@repubblica Approfondisci su: - MErsettis : RT @Furiaceca_: Quest'anno è quasi terminato si spera che il nuovo sia migliore di questo in che modo ancora nn si può sapere perché il cor… - Furiaceca_ : Quest'anno è quasi terminato si spera che il nuovo sia migliore di questo in che modo ancora nn si può sapere perch… - Alessandria24C : Salute - #Coronavirus, terminato il V-Day in provincia di #Alessandria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terminato Coronavirus, il Governo valuta una nuova stretta dopo il 7 gennaio: oggi vertice di maggioranza Il Sole 24 ORE Comune di Cori. L’amministrazione comunale omaggia la Protezione Civile

NewTuscia – CORI – L’amministrazione comunale di Cori ha voluto omaggiare l’impegno e l’abnegazione della Protezione Civile cittadina che, ancor ...

Cesenatico, un calendario racconta gli ospiti della casa di riposo

Per la prima volta gli anziani della casa di riposo comunale diventano i protagonisti di un calendario, e con loro gli operatori che li assistono. Nella ...

NewTuscia – CORI – L’amministrazione comunale di Cori ha voluto omaggiare l’impegno e l’abnegazione della Protezione Civile cittadina che, ancor ...Per la prima volta gli anziani della casa di riposo comunale diventano i protagonisti di un calendario, e con loro gli operatori che li assistono. Nella ...