Coronavirus | meno nuovi contagiati ma con un numero di tamponi dimezzato Pregliasco | si prefigura terza ondata

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 icasi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 67.174. Mentre sono 364 le persone sono decedute. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i decessi erano stati 462, icasi positivi registrati 22.211, 157.524 ieffettuati. In merito alle terapie intensive, nelle ultime 24 ore 134 pazienti di Covid sono entrati nei relativi reparti mentre in totale sono ricoverate 25.517 persone di cui 2.569 in terapia intensiva. Ieri iltotale di pazienti in terapia intensiva era di 2253, per cui l'aumento netto da ieri a oggi è di 16 unità, quello di ricoverati in area medica è +142. Purtroppo aumenta il cosidetto tasso di contagio del, passando da 14,1% a 17,6% nelle ultime 24 ore. Il tasso è ...